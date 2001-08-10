25 заявок поступило от сахалинцев и курильчан на форум "Сильные идеи для нового времени"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среди инициатив – развитие инклюзивного туризма на островах, создание этнокультурной площадки и формирование кадрового потенциала с учетом потребностей рынка труда муниципалитетов. Всего на платформу поступило более 600 идей со всей страны. Прием заявок продолжается.
Свои предложения можно выдвинуть по направлениям: качество жизни населения, развитие экономики и предпринимательства, пространство для развития, технологическое развитие, эффективный труд и образование, экономика данных и цифровые решения, эффективное государство.
Одна из уже поступивших от островитян инициатив – организовать на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки площадку «Сахалин объединяет». Это будет общественное пространство для общения и творческого взаимодействия.
Другая идея, выдвинутая сахалинцами – взращивать кадры, начиная со школьной скамьи. Автор предлагает основываться на действующем дефиците и профиците профессий в районах области. Ещё одно предложение – создать условия для качественной и свободной жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте островного туризма.
Авторы самых выдающихся предложений получат от партнеров форума «Сильные идеи для нового времени» экспертную обратную связь, индивидуальное сопровождение проектов, медийное продвижение и многое другое.
Форум состоится 26-27 февраля 2024 года в г. Москва. Он проводится в четвёртый раз в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 899 и нацелен на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны.
Предложения принимают до 31 января 2024 года от всех заинтересованных граждан. Более полная информация и форма для заполнения размещена на сайте https://идея.росконгресс.рф. На этом же портале можно подать заявку и на конкурс брендов «Знай наших». Напомним, помощь бизнесу доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте mybusiness65.ru или по телефону 8 800 222 0123.
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