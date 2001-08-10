На выставке "Россия" на ВДНХ разыграют путевку на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На новогодних праздниках на международной выставке-форуме «Россия» презентуют зимний туристический потенциал островного региона – крабалку, подледную рыбалку, снегоходы, походы на снегоступах и, конечно, горнолыжный комплекс «Горный воздух». На стенде Сахалинской области 6 января состоится розыгрыш, где главным призом станет путешествие вдвоем на остров.
– Сейчас мы активно рассказываем о нашей островной зиме, презентуем главную жемчужину – «Горный воздух», притягивающий туристов своими трассами и стремительно развивающейся инфраструктурой. Нашему региону есть чем гордиться, есть что показать. Множество посетителей, побывав на стенде Сахалинской области, загораются желанием посетить острова и увезти яркие впечатления от поездки, – рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Гости стенда примут участие в розыгрышах подарков с символикой региона и скип-пассов на «Горный воздух». Ключевым станет розыгрыш путевки на Сахалин на двух человек, запланированный на 6 января.
Напомним, что одну поездку на самый большой остров страны разыграли в дни открытия выставки-форума «Россия», и его победители уже посетили Сахалин. У Елены и ее сына Вадима получилось испытать на себе наиболее популярные зимние активности – снегоходные экскурсии и зимнюю рыбалку. Насладились гости и заснеженными видами островной столицы.
– Поездка превзошла все наши ожидания! В центральной части страны мы мало знаем о Сахалине и Курилах, только базовые вещи: икра, море, природа. А Сахалин – это культура, люди. Путешествие стало для нас глотком свежего воздуха! Мы увидели зимнюю природу, а теперь очень хочется насладиться и летними красотами. Пока нам их показали только на фото и видео, но мы обязательно вернемся, чтобы увидеть лично, – поделился Вадим.
Стенд Сахалинской области на ВДНХ продолжает радовать гостей новогодним оформлением. Каждый посетитель может «поучаствовать в зимней рыбалке», сделать фотографии с гигантским крабом в шапке и варежках, а также узнать о туристических достопримечательностях единственного островного региона России.
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