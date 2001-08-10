В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице состоялась торжественная церемония подведения итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года. Ребят и педагогов, которые их подготовили, чествовали в гимназии № 1 имени А.С. Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в муниципальном этапе принимали участие более 2370 учащихся 7-11-х классов из 27 образовательных организаций Южно-Сахалинска. Интеллектуальное состязание проходило по 22 учебным дисциплинам: математика, физика, химия, биология, астрономия, русский язык, иностранные языки, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура, технология, ОБЖ и информатика.

Директор департамента образования Светлана Мирова отметила высокий уровень подготовки ребят.

- Участие в олимпиаде — это возможность проверить себя, поставить себе цель и достичь ее, усовершенствовать свои знания и таланты. Кроме того, высокие результаты учитываются при поступлении в вузы. Все вы доказали, что достойны звания лучших. Конечно, не могу не отметить особую роль учителей в вашем пути к успеху. Именно они готовили вас к олимпиаде. Значимость профессии педагога отмечена на самом высшем уровне. И сегодня достижения ваших учеников, ставших победителями олимпиады, лучшее завершение этого тематического года - Года педагога и наставника, - подчеркнула Светлана Мирова.

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников победителями стали 116 учащихся, 566 – призёрами. А 13 ребят получили наивысшие результаты сразу по нескольким предметам.

Так, учащаяся лицея № 2 Александра Карпинская продемонстрировала свои знания сразу по 11 предметам, став призером по 8 из них. А в трех дисциплинах: обществознание, экономика, химия — одержала победу.

- Каждый год участвую в олимпиадах и все время стараюсь улучшать свой результат. Не ожидала, что получу так много наград. Я очень рада достойно представить наш лицей. Во многом это заслуга моих педагогов, которые вложили в мою подготовку много сил, поддерживали меня и во всем помогали, - поделилась Александра Карпинская.

Кроме этого, на церемонии были отмечены лидеры среди общеобразовательных учреждений города, в которых обучается наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. Это лицей № 2, гимназии № 2 и 1, школы № 3, 1, 8.

Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года примут участие в региональном этапе олимпиады, которая стартует в январе 2024 года.