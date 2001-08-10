Корсаковская ЦБС стала одной из победителей открытого конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект «Двигайся и развивайся» направлен на создание нестандартного развивающего пространства для детей дошкольного, младшего школьного возраста, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также для воспитывающихся в неблагополучных семьях. Занятия будут проводится на бесплатной основе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

По словам руководителя проекта Юлии Ивановой в будущем пространстве предполагается интерактивный пол Magium, который поможет детям учиться в игровой форме.

В процессе занятия ребёнок сможет постоянно быть в движении. Это поможет ему проявить творческое мышление, например, установить мягкие геометрические фигуры в определённом порядке. Интерактивное оборудование позволяет закрепить различные навыки в игровой форме – счёт, письмо, фонетический разбор. Используя интерактивные игры и фигуры можно проводить занятия по коррекции нарушений концентрации внимания и памяти, задержек психического, речевого и моторного развития.

Таким образом, проект нацелен на комплексное улучшение качества жизни детей, их физического и психологического благополучия, а также на укрепление связей между школой, родителями и детьми.