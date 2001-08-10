Утверждён график работы медучреждений Сахалинской области на новогодние праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экстренные службы – скорая помощь, травматологические пункты, отделения и кабинеты неотложной стоматологической помощи, стационары – все праздничные дни будут работать круглосуточно. В соответствии с графиком учреждения будут вести приём пациентов врачи поликлиник Южно-Сахалинска, организованы дежурства врачей в центральных районных больницах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.
30 декабря все государственные учреждения здравоохранения области будут работать по графику медицинских учреждений – по субботе, 9 января – в обычном режиме медицинских учреждений.
31,1,2,3,4,5,6,7,8 января во всех поликлиниках Южно-Сахалинска и ЦРБ будут работать кабинеты ОРВИ и неотложной помощи.
2,3,4,5,6 января – оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях:
2 января - Центральная поликлиника Южно-Сахалинска – работают дежурные специалисты: узкие врачи, врачебная комиссия, участковые терапевты. Поликлинические подразделения ЦРБ ведут приём по графику учреждения с организацией работы участкового терапевта, врача-хирурга, процедурного и перевязочного кабинетов.
3 января – поликлиника КДЦ, Центральная поликлиника Южно-Сахалинска, Поликлиника №6 Южно-Сахалинска, Синегорская участковая больница, Южно-Сахалинская детская городская поликлиника, поликлинические отделения ЦРБ - открыты по графику учреждения с организацией работы участкового терапевта, врача-хирурга, процедурного и перевязочного кабинетов, диагностической службы. Поликлинические отделения противотуберкулёзного, наркологического, онкологического, кожно-венерологического и физкультурно-врачебного диспансеров, а также областной центр по борьбе со СПИДом, психиатрическая больница работают по графику учреждений.
4 января - поликлиника КДЦ – приём ведут дежурные специалисты: узкие врачи, врачебная комиссия, участковые терапевты. Организована работа служб диагностики и лабораторных исследований. Поликлинические учреждения Южно-Сахалинска и ЦРБ ведут приём по графику учреждения с организацией работы участкового терапевта, врача-хирурга, процедурного и перевязочного кабинетов.
5 января – Центральная поликлиника Южно-Сахалинска – приём ведут дежурные специалисты: узкие врачи, врачебная комиссия, участковые терапевты. Поликлинические подразделения ЦРБ открыты по графику учреждения с организацией работы участкового терапевта, врача-хирурга, процедурного и перевязочного кабинетов. Организована работа служб диагностики и лабораторных исследований. Южно-Сахалинская детская городская поликлиника работает по графику учреждения.
6 января - все государственные учреждения здравоохранения области работают по графику медицинских учреждений – по субботе.
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