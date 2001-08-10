Жители Амурской области собрали новогоднюю ель из автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автолюбители Белогорска выстроились в автоелку. На стоянке вблизи одного из торговых центров города с помощью машин белогорцы построили новогоднее дерево. Участниками акции, ставшей уже традиционной, стали 25 водителей, Дед Мороз и Снегурочка, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу главы города.

- Организовали акцию корпоративные волонтеры Забайкальской железной дороги и члены Совета предпринимателей города Антон Фисенко и Нина Миронова. В этом году получился такой конкурсный интерактив. Для награждения предприниматели предоставили сладкие подарки, а Антон Фисенко еще и очень комфортный матрац, пять пуфиков и кухонный стол. Участники не только наряжали машины, делали автоелку, но и пели песни, рассказывали стихи, а еще отправляли видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки детям, - рассказал представитель волонтерского движения Дмитрий Польшин.