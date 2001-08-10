Как получить компенсацию стоимости ОСАГО жителям Сахалинской области с инвалидностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане с инвалидностью, которым транспортное средство положено по медицинским показаниям, имеют право на получение компенсации в размере 50 % стоимости полиса ОСАГО от регионально отделения Социального фонда России. В этом году ее получили 43 человека. Общая сумма выплат составила 182 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Для оформления компенсации по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) гражданину или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области по месту жительства с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию, либо подать заявление в электронной форме через портал Госуслуг.

Компенсация предоставляется в беззаявительном порядке, если при заключении договора ОСАГО страховщику представлены сведения о СНИЛС страхователя транспортного средства, а в Социальном фонде есть сведения о банковском счете гражданина, установленной инвалидности и о наличии в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) медицинских показаний для приобретения транспортного средства.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления, такой же срок отводится на перечисление денежных средств со дня принятия положительного решения.

Напомним, что возмещение 50 % стоимости по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинскими показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется на одно транспортное средство по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя. Получить компенсацию можно в течение действия полиса ОСАГО, то есть на протяжении года.

Телефон центра дистанционного обслуживания граждан ОСФР по Сахалинской области: 8-800-200-60-92 (звонок бесплатный). Специалисты центра ответят на вопросы сахалинцев в рабочие дни с 9 до 17 часов.