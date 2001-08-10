Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2023
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10:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости областного центра сегодня, 27 декабря, могут приобрести свежую камбалу по 69 руб/кг и треску по 92 руб/кг.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- с 10.00 до 18.00 - ул. Емельянова, 31/2;

- с 10.00 до 18.00 — пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговое место №8-10);

- с 10.00 до 20.00 - ул. Ленина, 252 Б, торговое место D10;

- с 10.00 до 20.00 - ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»).

Реализация рыбы ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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