Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости областного центра сегодня, 27 декабря, могут приобрести свежую камбалу по 69 руб/кг и треску по 92 руб/кг.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- с 10.00 до 18.00 - ул. Емельянова, 31/2;

- с 10.00 до 18.00 — пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговое место №8-10);

- с 10.00 до 20.00 - ул. Ленина, 252 Б, торговое место D10;

- с 10.00 до 20.00 - ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»).

Реализация рыбы ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».