Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели для школьников Томаринского района ряд экскурсий на Сахалинскую ГРЭС-2. Мероприятие прошло в рамках проекта «Районы в Движении» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», направленного на профориентацию учащихся 8-11 классов, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинэнерго.
Электростанция, запущенная в эксплуатацию в ноябре 2019 года, заменила изношенную Сахалинскую ГРЭС. Современный энергообъект создал резерв мощности в островной энергосистеме, условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова, а также рабочие места для местных жителей.
Перед началом экскурсии учащиеся и педагоги прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с электростанцией началось с топливно-транспортного цеха. Гостей впечатлили размеры угольного поля, работа вагоноопрокидывателя, который с легкостью переворачивает многотонные вагоны с углем. Потом участникам экскурсии показали котлотурбинный и химические цеха, щиты управления.
Учащиеся узнали, что Сахалинская ГРЭС-2 соответствует высоким экологическим стандартам. Здесь используются высокоэффективные электрофильтры, которые улавливают не менее 99,6% частиц золы. Также на электростанции используется оборотная система водоснабжения, что позволяет исключить сбросы сточных вод в водные объекты, предотвращая их загрязнение.
Во время экскурсии школьникам также напомнили основные правила безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, показали, что необходимо делать, случайно оказавшись в зоне «шагового напряжения», и какие меры безопасности в работе предпринимают профессиональные энергетики во избежание поражения электрическим током.
Профориентационные мероприятия являются важной частью работы Сахалинской ГРЭС-2. Специалисты электростанции рассказали школьникам о целевом обучении в высших учебных заведениях, которое дает возможность получить высшее образование бесплатно, с гарантией прохождения практики и трудоустройства на предприятиях Сахалинэнерго.
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