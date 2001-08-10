Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2023
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09:19, | Новости общества Сахалина и Курил

С улиц Петропавловска-Камчатского начали вывозить "автохлам"

С улиц Петропавловска-Камчатского начали вывозить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин заявил, что удалось подготовить юридическую основу для вывоза из дворов брошенных машин, сообщает ИА "Кам 24".

"В Петропавловске началась работа по уборке с улиц "автохлама" (разукомплектованного транспорта). Давно назревшее и востребованное жителями города мероприятие! Нам, как и обещали, удалось завершить необходимые юридические процедуры и формальности. На спецстоянку отправились три авто или то, что от них осталось", – сообщил в своем телеграм-канале глава города.

По его словам, несколько машин хозяева убрали самостоятельно после уведомления об эвакуации.

"Эта работа только началась, но уже дает видимый результат", – отметил Брызгин.

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