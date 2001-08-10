"РВК-Сахалин" готовится к пику водопотребления в новогоднюю ночь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на период новогодних праздников усилен контроль за работой систем водоснабжения и водоотведения. Сейчас специалисты компании проверяют готовность объектов водоснабжения и водоотведения к пиковым нагрузкам – обычно в период новогодних каникул увеличивается расход воды. А пик водопотребления традиционно приходится на 31 декабря – когда горожане активно готовят угощения к праздничному столу и наводят чистоту в домах, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Как рассказал директор по производству Станислав Купчинский, в «РВК-Сахалин» утверждён график работы в период новогодних каникул, с дежурным персоналом проведен инструктаж, усилена охрана режимных объектов водоканала. Оперативное руководство предприятием будет осуществляться в круглосуточном режиме.
Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена спецтехника. Весь технический персонал компании будет работать так же, как и в любой обычный день.
«Для нас, как для предприятия жизнеобеспечения, нет различий между работой в праздничные и будние дни. Наша задача – обеспечивать стабильную и качественную работу всех систем. Поэтому на предприятии обеспечен график дежурств и специалисты компании, как всегда, в режиме 24 на 7 будут на своих постах», - отметил Станислав Купчинский.
В период всех праздничных дней в круглосуточном режиме продолжит работать и диспетчерская служба компании. Получить информацию, а также сообщить об утечках, открытых колодцах, перебоях с водоснабжением и засорах канализации можно по телефонам диспетчерской службы «РВК-Сахалин»: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
Прием абонентов по плановым вопросам возобновится в первый рабочий день года – 9 января. Контакты и режим работы размещены на официальном сайте «РВК-Сахалин».
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