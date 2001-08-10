Обзор фильмов от дальневосточного критика ко Дню подарков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 декабря, за несколько дней до встречи Нового года, отмечается Международный день подарков. Важность дарения подарков близким даже если они не дорогие, заключается в самом акте внимания и заботы. Ведь главное в подарке не его стоимость, а те чувства и эмоции, которые он приносит. Дарение подарков отражает нашу любовь, уважение и благодарность близким людям. Оно создает атмосферу тепла и уюта в доме, укрепляет отношения между людьми. Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин посмотрел в онлайн-кинотеатре KION (12+) от экосистемы МТС фильмы, так или иначе посвященные разным подаркам. Возможно, эти картины помогут и вам определиться с тем, что же подарить родным и близким.
Семейная картина "Мой папа не подарок" (6+) - просто идеальная для просмотра в новогодние дни. Не случайно ее снял один из создателей нескончаемых "Ёлок" (6+) Александр Карпиловский. Будьте готовы, что в картине - огромное количество персонажей, всех даже сразу и не запомнишь. Много также разных сюжетных линий и одну главную определить невозможно. Но фильм просто наполнен ожиданием новогоднего чуда, так что юным зрителям он обязательно придется по душе.
Главное достоинство этой ленты - актерские работы, особенно молодого актера Никиты Табунщика. Ранее он был больше известен как певец, теперь стал сниматься и в кино.
Из зарубежных фильмов заслуживает внимание французская комедия "Новая игрушка" (12+) - ремейк знаменитого фильма "Игрушка" (12+) с Пьером Ришаром. В новой версии поменяли только профессию главного героя - раньше он был журналистом, сейчас - сторожем. Но идея картины всё та же.
Фильм будет интересен и взрослым, и детям, ведь главная тема - взаимопонимание между представителями разных поколений. А еще, фильм о том, что можно быть одиноким даже тогда, когда в жизни есть всё.
В комедии нет спецэффектов, трюков и погонь. Но она очень реалистичная. Интересно посмотреть в каких условиях живут современные французские богачи, особенно впечатляет в фильме особняк.
В этом фильме снимались Жамель Деббуз (обладатель Серебряной премии Каннского кинофестиваля, известен по фильмам "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" (12+), "Амели" (18+)), Даниель Отой (обладатель Серебряной премии Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "День восьмой" (12+), снимался в фильмах "Девушка на мосту" (16+), "Прекрасная эпоха" (18+)) и 14-летний Симон Фалю.
Фильм "Лучший подарок" (12+) короткометражный фильм Даниила Бергера для подростков и взрослых. Он посвящен актуальной сегодня теме мошенничества с банковскими картами. Фильм не создает новогоднюю атмосферу, но точно будет актуален в преддверии праздников и возможно поможет сохранить семейный бюджет и не попасться на удочку мошенников.
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