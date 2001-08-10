Более 4 тысяч подъездов отремонтировали на Сахалине и Курилах с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе завершился первый этап масштабной работы по ремонту мест общего пользования в многоквартирных домах в рамках проекта «Наш двор. Наш подъезд». К сегодняшнему дню в области обновлено более 4 тысяч подъездов – такую задачу перед министерством ЖКХ ранее ставил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В этом году на Сахалине и Курилах выполнена огромная работа по повышению комфорта – отремонтировано более 4 тысяч подъездов. Для нашего региона это абсолютный рекорд. Спасибо всем, кто был вовлечен в эту работу – управляющим компаниям, руководителям муниципальных образований. Отдельные слова благодарности – неравнодушным жителям, которые украшали свои подъезды рисунками и цветами. В следующем году необходимо привести в порядок оставшиеся подъезды, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Лидером по количеству отремонтированных подъездов стал Южно-Сахалинск. В областной столице обновили около 2 тысяч мест общего пользования. На втором месте – Корсаковский район, где новый облик приобрели 259 подъездов.
В Охинском, Смирныховском, Долинском, Ногликском, Холмском и Северо-Курильском районах отремонтировали подъездов больше, чем было запланировано. Самый большой объем перевыполнения у Охи – 122 процента.
– В этом году обновлено рекордное количество подъездов. Таких результатов удалось достичь благодаря субсидии, выделенной из областного бюджета в размере 387 млн рублей. Помощь предоставляется управляющим компаниям на возмещение половины затрат на ремонтные работы, – подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.
– После завершения ремонтных работ, наш подъезд не узнать – провода аккуратно убраны, побелены потолки, обновлена окраска стен. На лестничных пролетах стало уютно, так как жильцы расставили цветы и повесили картины. Хочется поблагодарить всех причастных за проведенную работу, – поделился житель Ноглик Артём Свиридов.
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта – улучшить доступность системы государственных и муниципальных услуг в регионе. Работа по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах будет продолжена. В 2024 году предстоит привести в порядок еще 3000 объектов.
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