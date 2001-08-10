"Городская елка добра" в Южно-Сахалинске собрала рекордное количество участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Областном центре народного творчества состоялся большой праздник в рамках проекта «Городская елка добра». В этом году в нем приняло участие рекордное количество человек. Вице-мэры и руководители администрации Южно-Сахалинска, бизнес-сообщество и неравнодушные горожане исполнили мечты 50 детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, самый добрый благотворительный проект администрации Южно-Сахалинска проводится уже четвертый год подряд. Если в первая «Городская елка добра» исполнила желания 20 детей, то сейчас благодаря активному отклику горожан охват проекта кратно вырос. В мероприятии традиционно принимает участие мэр города Сергей Надсадин.

- Уже четвертый год администрация Южно-Сахалинска инициирует это замечательное мероприятие, куда по зову души приходят различные люди нашего города, готовые выполнять роль добрых волшебников, исполнять детские мечты и дарить внимание тем, кому оно очень нужно. Это мероприятие пропитано теплотой и добротой, дети искренне радуются, я вижу, как для них это неожиданно. Но не меньше радуются и взрослые: как правило, дарящие в ответ получают массу положительных эмоций, - отметил Сергей Надсадин. - Я искренне благодарю всех постоянных партнеров проекта и нашу команду, которая организовывала это мероприятие. Из года в год все больше структурных подразделений администрации города, общественных организаций, предприятий, представителей компаний, бизнеса откликаются и дарят детям нашего города праздник.

Мэр Сергей Надсадин открыл вечер исполнения желаний, он решил сделать подарок-сюрпиз для восмилетней южносахалинки Елены Подорожной. Девочка неоднократный победитель соревнований по художественной гимнастике, любит море и мечтала увидеть дельфинов. Глава города подарил маленькой Лене и ее маме поездку во Владивосток с посещением океанариума, куда они отправятся весной.

- Я загадывала у Деда Мороза, чтобы мой дедушка скорее вернулся из больницы и больше не болел. А еще я очень хочу научиться плавать и увидеть дельфинов. Я не ожидала такого подарка и очень рада, что скоро полечу в путешествие, - поделилась Лена Подорожная.

Координатором проекта «Городской елки добра» выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска при содействии департаментов образования, культуры, социальной политики, организационной работы. Среди постоянных участников, поддерживающих проект с момента его создания, сотрудники и руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска. В этом году в исполнении желаний приняли участие все вице-мэры администрации Южно-Сахалинска, руководители контрольно-счетной палаты и Городской думы Южно-Сахалинска. В числе тех, кто стоял у истоков «Городской елки добра» вице-мэр по социальному направлению Елена Федорова.

- Каждый год мы очень ждем этого мероприятия, заранее к нему готовимся, все больше людей хотят принять участие. Удивительно и отрадно, что в качестве исполнителей детских желаний выступают те, кто еще недавно сами были детьми. Подростки, заработавшие первые деньги, становятся благотворителями - это крайне ценно. Для нас очень важно создавать эту преемственность поколений и эстафету добра, - подчеркнула вице-мэр Елена Федорова. - Мы стараемся сделать праздник и подарить новогоднюю сказку тем, кто особенно ее ждет - это многодетные семьи, горожане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, одинокие родители, дети с ограниченными возможностями здоровья. Также подарки на нашей елке получают ребята, достигшие определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности.

Что же касается самих желаний детей - многие из них, это современная техника, которая не под силу бюджету семей в сложной жизненной ситуации - ноутбуки, портативные колонки, планшеты, 3-D ручки. Еще один сегмент подарков - это спортивный инвентарь (ролики, клюшки, лыжи, коньки и пр.) и профессиональная экипировка для занятий спортом. И конечно, среди желаний традиционные детские мечты - игрушки, куклы, конструкторы, роботы, наборы для творчества. Среди самых необычных исполненных желаний - аксессуары для домашних животных и чехол для спортивного лука.

- Когда я шла сюда, то очень волновалась, у меня тряслись руки, и я до сих пор не понимаю, что сбылась моя мечта - мне подарили ноутбук. Я даже не верила, что это желание исполнится, ведь это очень дорогой подарок. Для меня это неожиданно и я очень рада. Спасибо, что исполнили мое желание, ноутбук мне очень пригодится для учебы, - поделилась ученица Восточной гимназии Ян Марина.

Большой праздничный вечер - это самое масштабное мероприятие проекта «Городская елка добра», но далеко не последнее. Многие дети получат поздравления на дому и на других городских мероприятиях.

Тем временем, эстафета новогоднего волшебства в Южно-Сахалинске продолжается - в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» до 28 февраля 2024 года можно исполнить мечту ребенка. На сайте ёлкажеланий.рф. представлены желания юных жителей Сахалина и ребят из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и других регионов, детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих участие в СВО, ребят с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Благотворительное мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Исполнить мечту ребенка из социально уязвимых категорий и семей в сложной жизненной ситауции в рамках акции «Ёлка желаний» может любой гражданин или компания. Поддержка института семьи на всех уровнях - одно из поручений президента РФ Владимира Путина.

Со своей стороны администрация Южно-Сахалинска и департамент информационной политики благодарят всех участников и партнеров проекта «Городская елка добра», готовых творить новогодние чудеса.