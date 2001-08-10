Аналитика CloudMTS: инвестиции компаний Сахалинской области в облачные услуги за год выросли в два раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС проанализировала потребление облачных сервисов в Сахалинской области в третьем квартале 2023 года и сравнила их с показателями за аналогичный период прошлого года. Затраты компаний и предпринимателей Сахалинской области на услуги CloudMTS за год выросли в два раза. В среднем по ДФО этот показатель увеличился в 1,32 раза.

Сахалинская область показала высокую динамику перехода на облачные решения среди регионов Дальнего Востока. В третьем квартале этого года число компаний, пользующихся услугами провайдера CloudMTS, в Сахалинской области выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А их затраты на облачные решения увеличились на 100%.

При этом в ДФО лидером по росту инвестиций в облака стала сфера разработки – в 5,3 раза, затем идут компании из финансовой отрасли – в 2,2 раза и сферы коммунальных услуг – в 1,9 раза. Чуть ниже темпы прироста в медицине – в 1,7 раза, а также связи и сфере предоставления услуг – 1,2 раза.

Компании разворачивают в облаке информационные системы, базы данных, сайты, виртуальные рабочие места VDI. Самой популярной среди услуг провайдера в ДВФО является виртуальная инфраструктура, ее используют 60% клиентов CloudMTS. 29% компаний делают резервное копирование данных в облаке, 12% – подключают объектное хранилище, 8% компаний пользуются виртуальным диском CloudMTS.

О CloudMTS:

Провайдер CloudMTS – входит в группу компаний МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).