Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полковник Службы внешней разведки в отставке, который более 20 лет работал под прикрытием за рубежом, сегодня выступает с лекциями в разных городах России и делится с жителями страны своим видением причин возникновения современного глобального кризиса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Открытая лекция на тему «Новый глобальный ландшафт и вызовы для России» прошла в доме культуры «Родина». Её посетили свыше двухсот человек. Вступительное слово на мероприятии взял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- У нас есть уникальная возможность пообщаться с интересным человеком - полковником Службы внешней разведки в отставке Андреем Олеговичем Безруковым. Сейчас он является профессором МГИМО, членом президиума Совета по внешней и оборонной политике. Лекция, которую мы услышим сегодня, связана с геополитическим анализом современных международных процессов и позиционированием нашей страны на мировой арене. Ранее, когда я слушал записи выступлений Андрея Олеговича, меня поразило его умение концентрировано, четко и понятно излагать свои мысли. На мой взгляд, это большой профессионализм, - сказал Сергей Надсадин.
Андрей Безруков более двадцати лет вместе с супругой Еленой Вавиловой провел на нелегальной разведывательной работе, большую часть - в США. Сейчас он занимается анализом и прогнозированием глобальных процессов, происходящих в мире и в России. Ведущие государственные деятели отмечают бесценный опыт ветерана разведки. На своих лекциях, которые проходят во многих городах страны, он обозначает ключевые тренды новой картины мира.
- Вы знаете, люди сейчас голодны до разговора. Им хочется обсуждать важные вещи. Россия проходит непростой период, он судьбоносный. Мы, по сути, строим новую страну. И, конечно же, в каждой семье возникает вопрос — куда мы идем, как это будет, что от нас требуется. На все эти вопросы нужно отвечать. Нам нужно единое понимание того, куда мы идеи и зачем мы это делаем. Чем больше вопросов люди задают, тем лучше, - подчеркнул Андрей Безруков.
Возможность напрямую пообщаться с известным российским разведчиком у гостей мероприятия была и в этот раз. К открытому микрофону подходили люди разного возраста. Ни один вопрос не остался без ответа.
Добавим, во время своего визита Андрей Безруков также посетил ряд достопримечательностей Южно-Сахалинска и принял участие в церемонии возложения цветов к бюсту легендарного советского разведчика Евгения Кима.
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