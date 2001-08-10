Житель Камчатки продаёт фигурку Дарта Вейдера за 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На одной из популярных интернет-площадок житель Камчатки выставил на продажу редкую коллекционную фигурку Дарта Вейдера. Мужчина рассчитывает получить за нее от фанатов "Звездный воин" не менее 300 тысяч рублей, сообщает ТК "41 Регион".
"Представляю вашему внимaнию LЕGО StаrWаrs "Dart Vаder Сhrоmе Вlаck Limited Editiоn". Дaннaя фигуpкa пoявилась в 2009 году к дeсятилeтию сeрии LЕGО "Star Wars", - описывает свой товар продавец.
По словам автора объявления, фигурка считается у коллекционеров достаточно редкой. В общей сложности было выпущено всего 10 тысяч таких игрушек.
При этом мужчина уточняет, что приобрел фигурку Дарта Вейдера с рук около года назад - в январе 2023, когда с момента выпуска игрушки прошло 14 лет. Вместе с ней продавец готов передать новому владельцу и специальный кейс для хранения.
"Фигурка только будет расти в цене, поэтому это отличный повод для инвестиции! Всего в мире на данный момент, продаётся около 200 таких мини-фигурок", - заверяет автор объявления.
Также продавец уточняет, что отправлять фигурку с помощью службы доставки он не готов, как и уступить в цене.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
09:52 Сегодня Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
11:33 Сегодня Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников
09:09 Сегодня Житель Амурской области поджег баню, в которой находилась семья с детьми
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:45 19 Декабря Конференция женщин-предпринимателей прошла в Южно-Сахалинске
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
Выбор редакции
- 15:42 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
- 09:52 Сегодня Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
- 10:39 Вчера В Южно-Сахалинске провели новогодний утренник для детей участников СВО
- 10:27 Вчера Юные сахалинцы сразились в "Тот еще" новогодний квиз
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?