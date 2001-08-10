Тихоокеанское
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13:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Житель Камчатки продаёт фигурку Дарта Вейдера за 300 тысяч рублей

Житель Камчатки продаёт фигурку Дарта Вейдера за 300 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одной из популярных интернет-площадок житель Камчатки выставил на продажу редкую коллекционную фигурку Дарта Вейдера. Мужчина рассчитывает получить за нее от фанатов "Звездный воин" не менее 300 тысяч рублей, сообщает ТК "41 Регион".

"Представляю вашему внимaнию LЕGО StаrWаrs "Dart Vаder Сhrоmе Вlаck Limited Editiоn". Дaннaя фигуpкa пoявилась в 2009 году к дeсятилeтию сeрии LЕGО "Star Wars", - описывает свой товар продавец.

По словам автора объявления, фигурка считается у коллекционеров достаточно редкой. В общей сложности было выпущено всего 10 тысяч таких игрушек.

При этом мужчина уточняет, что приобрел фигурку Дарта Вейдера с рук около года назад - в январе 2023, когда с момента выпуска игрушки прошло 14 лет. Вместе с ней продавец готов передать новому владельцу и специальный кейс для хранения.

"Фигурка только будет расти в цене, поэтому это отличный повод для инвестиции! Всего в мире на данный момент, продаётся около 200 таких мини-фигурок", - заверяет автор объявления.

Также продавец уточняет, что отправлять фигурку с помощью службы доставки он не готов, как и уступить в цене.

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