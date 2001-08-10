Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС создала чат-бот на основе ИИ, который поможет сахалинским школьникам преобразовывать рисунки в полотна известных художников. Он доступен на платформе «Поколение М» в рамках приквела просветительской программы по научно-технологическому искусству для школьников. Лучшие детские работы будут представлены в Русском музее в 2024 году.

Нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, позволяет перевести простой набросок в работу выдающихся художников, например, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского или Николая Рериха. Чтобы создать картину, нужно выбрать жанр: портрет, пейзаж или натюрморт, определиться с живописцем, затем чат-бот начнет подготовку изображения.

Подростки из Сахалинской области смогут с помощью цифрового помощника создать собственные полотна в стиле известных мастеров живописи. Лучше работы выставят в Русском музее в рамках проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза» (совместная инициатива Русского музея, экосистемы МТС, Благотворительного фонда «Система» и ИТМО).

Работа с инструментом на основе искусственного интеллекта – важная часть будущего курса по научно-технологическому искусству для школьников на платформе «Поколение М», который стартует в феврале 2024 года. Программа расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных творческих работ.