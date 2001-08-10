Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дорожные службы освобождают от снега тротуары, перекрестки, автобусные остановки, проезжую часть, а также производят противогололедную обработку. Днем на этих работах задействовано 129 человек и 83 единицы техники. В ночь расчисткой занимались 119 спецмашин и 58 рабочих.

Вывоз снега будет производиться в течение дня. Мероприятия по расчистке и вывозу снега ведутся также в планировочных районах и частном секторе.

Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать автомобили, чтобы не создавать помех технике при расчистке и вывозе снега. Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.

Отдел муниципального жилищного контроля продолжает мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки дворов, крылец подъездов, пешеходных дорожек. Сегодня специалисты проверят дворы в Луговом, а также в центральной част города по ул. Поповича, ул. Физкультурной, ул. Ленина, пр. Мира. Вчера предостережение выдано в адрес 1 УК.

О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.