Группа ВТБ: 59% дальневосточников надеются, что 2024 год будет лучше 2023-го

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке самая высокая по стране доля респондентов, ожидающих от следующего года лучшего для себя лично. Две трети жителей ДФО намерены в 2024 году делать накопления, каждый второй - совершать крупные покупки или путешествовать. Главные пожелания себе и другим на 2024 год у дальневосточников – здоровье, деньги, мир и согласие. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

59% опрошенных дальневосточников надеются, что 2024 год будет лично для них лучше 2023-го (по стране в целом – 51%). По мнению 39% респондентов 2024 год будет для них таким же. Лишь 1% жителей ДФО полагают, что следующий год будет хуже, тогда как по России таких - 10%.

66% дальневосточников хотят в наступающем году копить и сберегать деньги (35% точно, 31% скорее всего) и только 10% не намерены делать накопления. Четверть респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о планах совершить крупные покупки (можно было давать более одного варианта ответа), 20% сообщили, что готовы тратить в 2024 году на ремонт и мебель. 10% планируют купить квартиру, 8% - автомобиль, 7% собираются обзавестись загородным жильем, 3% хотят потратить значительную сумму на образование. При этом по стране в целом автомобиль занимает второе месте в списке крупных покупок (11%), а доля желающих переехать в собственный дом ниже (5%). 49% дальневосточников заявили, что пока не запланировали крупные покупки (по России – 53%).

Каждый второй житель округа (47%) намерен в 2024 году путешествовать (30% скорее да, 17% точно да). Не планируют поездок лишь 28%. Еще четверть опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Среди тех, кто планирует путешествовать, 88% хотят делать это по России, 15% собираются поехать за границу.

Планируют взять ипотеку в 2024 году 7% опрошенных дальневосточников, автокредит – 3%. Каждый четвертый затруднился с ответом на этот вопрос. 65% не собираются брать в 2024 году кредиты (27% скорее нет, 38% точно нет).

37% полагают, что их финансовое положение в 2024 году улучшится (30% скорее улучшится, 7% определенно). Еще четверть опрошенных не ожидают изменений в своем финансовом положении и столько же - затруднились ответить на этот вопрос.

Наибольшее число опрошенных жителей макрорегиона (37%) назвали желаемым для себя уровнем дохода в 2024 году - 50-100 тысяч рублей в месяц. 18% хотели бы иметь 100-150 тысяч, а 27% - более 150 тыс. рублей в месяц. 18% считают достаточным для себя уровень дохода до 50 тысяч рублей в месяц.

Дальневосточники (85%) ждут увеличения своих доходов в 2024 году. 17% респондентов рассчитывают, что их доходы вырастут на 15%, 42% опрошенных - на 15-50%, 29% мечтают о росте доходов в 2 раза и более. При этом 17% сообщили, что реальный уровень их доходов соответствует желаемому. 4% не задумывались об этом.

Отвечая на открытый вопрос о пожеланиях себе и другим в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), 83% пожелали здоровья, 63% - денег, по 59% - мира и согласия, счастья и семейной идиллии, 55% - душевного спокойствия и равновесия, 54% - любви, 38% - хорошей работы.

*Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.