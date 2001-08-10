Южно-Сахалинск стал победителем Всероссийского конкурса "Города для детей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2023» в номинации «В фокусе семья». Церемония награждения состоялась в Совете Федерации в Москве. Лидеров среди муниципалитетов страны определяли по 7 номинациям. Проект реализовался администрацией Южно-Сахалинска под руководством курирующего социальное направление вице-мэра Елены Федоровой,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во встрече с первым заместителем председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателем оргкомитета конкурса Галиной Кареловой приняла участие Наталья Ковальчук, начальник отдела опеки и попечительства Департамента образования администрации Южно-Сахалинска, курировавшего в нынешнем году организацию конкурсных мероприятий и направление отчета о деятельности муниципального образования в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отметим, что в 2023 году в конкурсе «Города для детей. 2023» участвовали 292 муниципальных образования, представляющие 58 субъектов РФ. В рамках конкурса было проведено 26 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более двух миллионов взрослых и детей, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации.
- В конкурсе «Города для детей» главное – не победа, а участие. Потому что каждый, кто помогает реализовывать его идеи, работает ради блага детей. Хочу пожелать победителям и всем участникам не останавливаться, продолжать свою работу, – отметила в ходе церемонии награждения сенатор РФ Галина Карелова.
На конкурсе в 2023 году Южно-Сахалинском представлены успешные муниципальные практики работы предусматривающие включение в социально значимые мероприятия детей и семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
- В этом году мы приняли решение показать работу муниципалитета по направлению популяризации и сохранению семейных ценностей, выбрав для участия номинацию «В фокусе семья», - рассказала начальник отдела опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска Наталья Ковальчук. - Нами были представлены наиболее значимые и яркие мероприятия, организованные в течение года муниципальными учреждениями и представителями родительской общественности для детей и их родителей, направленные на укрепление семьи, формирование здорового образа жизни и традиций совместного семейного досуга, улучшение положения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Уточним, всероссийский конкурс «Города для детей» организован при поддержке Совета Федерации Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вместе с Ассоциацией малых и средних городов России.
Конкурс проводится 14 лет подряд, и с каждым годом его география расширяется. Проект объединяет активных людей, которые вносят значительный вклад в решение социальных проблем, формирование новых механизмов и инструментов поддержки малообеспеченных семей с детьми, а также детей, оставшихся без попечения родителей.
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