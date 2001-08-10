В Сахалинской области за полгода 34 семьи смогли воспользоваться программой выкупа арендного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассрочка – это уникальная программа для тех, кто хочет купить квартиру, но имеет сложности с первоначальным взносом или с одобрением льготного кредита на покупку жилья, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском ипотечном агентстве.

Действие программы объяснила ведущий специалист отдела управления имуществом СИА Алина Семенихина.

- Если у гражданина нет первоначального взноса на покупку квартиры с помощью ипотеки, а желание выкупить квартиру имеется, то заключается договор коммерческого найма квартиры с последующим выкупом. В договоре фиксируется стоимость квартиры, а также отражается график платежей, согласно которому наниматель и будет вносить ежемесячные платежи в счет оплаты стоимости квартиры. Спустя время, когда накопиться первый взнос посредствам ежемесячных арендных платежей, наниматель сможет обратиться в банк и выкупить квартиру. В таком случае договор коммерческого найма расторгается и заключается договор купли-продажи квартиры, - объяснила специалист.

Также выгодным предложением от агентства могут воспользоваться и действующие наниматели арендного жилья. До 20% от стоимости квартиры пойдут в зачет, если наниматель решит выкупить арендное жилье. Эти средства формируются путём ранее произведенных платежей за найм. Но есть некие условия: остальную сумму за квартиру житель должен произвести за счет собственных средств, любого ипотечного кредита, средств материнского капитала или иных мер господдержки.

Главным преимуществом программы является отсутствие требований к возрасту, месту работы, доходу и кредитной истории. Максимальный срок рассрочки 30 лет по ставке существенно ниже среднерыночной. А с момента внесения 90% от стоимости квартиры с нанимателем заключается договор купли-продажи.

Данная программа действует на всей территории Сахалинской области, кроме Южно-Сахалинска и его планировочных районов.