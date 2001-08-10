27 декабря и. о. руководителя сахалинского следственного управления проведет личный прием жителей Охинского района
16:01, | Новости общества Сахалина и Курил
Сегодня вечером, 25 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую треску и камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 25 декабря, южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыб: камбала - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг.
Торговля будет вестись с 18.00 по следующим адресам:
- магазин "Остров Сахалин", ул.Сахалинская, 59;
- магазин "Янтарное", пр. Мира, 2-В;
- магазин "Янтарное", пр. Коммунистический, 19
- магазин "Янтарное", пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай);
- магазин "Янтарное", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь").
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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