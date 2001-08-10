Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
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16:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня вечером, 25 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую треску и камбалу

Сегодня вечером, 25 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую треску и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 25 декабря, южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыб: камбала - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг.

Торговля будет вестись с 18.00 по следующим адресам:

- магазин "Остров Сахалин", ул.Сахалинская, 59;

- магазин "Янтарное", пр. Мира, 2-В;

- магазин "Янтарное", пр. Коммунистический, 19

- магазин "Янтарное", пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай);

- магазин "Янтарное", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь").

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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