27 декабря и. о. руководителя сахалинского следственного управления проведет личный прием жителей Охинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области информирует граждан о том, что 27 декабря 2023 года с 11 до 12 часов исполняющий обязанности руководителя следственного управления П.В. Курочкин проведет личный прием жителей Охинского района в режиме видеоконференцсвязи, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе приема планируется рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности следственного отдела по г. Оха, в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иным вопросам.

Предварительная запись будет проводиться до 16 часов 21 ноября 2023 года по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-437) 3-09-29 (г. Оха).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение следственного отдела по г. Оха по адресу: г. Оха, ул. Советская, д. 31, где будет установлено оборудование для видеоконференцсвязи.