Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
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27 декабря и. о. руководителя сахалинского следственного управления проведет личный прием жителей Охинского района
15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

27 декабря и. о. руководителя сахалинского следственного управления проведет личный прием жителей Охинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области информирует граждан о том, что 27 декабря 2023 года с 11 до 12 часов исполняющий обязанности руководителя следственного управления П.В. Курочкин проведет личный прием жителей Охинского района в режиме видеоконференцсвязи, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе приема планируется рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности следственного отдела по г. Оха, в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иным вопросам.

Предварительная запись будет проводиться до 16 часов 21 ноября 2023 года по телефонам: 8(4242) 42-45-51, 8 (4242) 42-43-07 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-437) 3-09-29 (г. Оха).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение следственного отдела по г. Оха по адресу: г. Оха, ул. Советская, д. 31, где будет установлено оборудование для видеоконференцсвязи.

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