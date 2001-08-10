Сергей Надсадин принял участие в старте проекта "Школа мэров"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новаторская программа нацелена на создание в каждом муниципалитете команд эффективных управленцев. Инициаторами проекта выступили губернатор Валерий Лимаренко и министерство по эффективному управлению регионом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конце января Южно-Сахалинск планирует принять делегацию мэров из 85 городов России. Они станут участниками образовательной программы, в основу которой ляжет обсуждение практики применения бережливых технологий на муниципальном уровне. Обучение будет проходить в рамках «Мастерской эффективности» - совместного проекта областного правительства, мастерской управления «Сенеж» и сахалинского государственного университета. По словам властей, слаженная командная работа станет важным шагом к систематизации накопленного опыта.
- Сахалинская область выступает одним из лидеров этого процесса. Чтобы тщательно подготовиться к визиту большой делегации мэров из других регионов, мы решили провести обучение для глав сахалинских муниципальных образований. Это позволит районам обменяться практиками и получить обратную связь, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
На семинаре Сергей Надсадин представил опыт администрации Южно-Сахалинска по применению бережливых технологий, внедрению проектного управления, цифровизации. Региональная столица стала одним из первых городов в стране, где была проведена масштабная подготовка к цифровой трансформации муниципалитета. Внедрение нового подхода к управлению городской инфраструктурой здесь началось еще в 2019 году. В начале 2023-го на всероссийском конкурсе профессионального управления «Проектный Олимп» Южно-Сахалинск был удостоен первого места.
- Время проведено с пользой. Потому что освежить знания, какой бы ни была практика работы мэром, всегда не лишнее. Со своей стороны мы рассказали о проектном офисе администрации, о цифровых продуктах управления и наших лучших практиках. На самом деле, мы значительно продвинулись в этом направлении, добились определенного успеха на федеральном уровне. Нам есть что показать и рассказать коллегам из других муниципалитетов. И мы с удовольствием это делаем, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Обучение в рамках проекта «Школа мэров» для глав сахалинских муниципальных образований длилось два дня. Участники семинара посетили образцовые предприятия, которые стали локомотивами для развития эффективности в своих сферах деятельности. В Южно-Сахалинске это завод им. М.А. Федотова, МУП «ЖЭУ-10» и гимназия №2.
Принять делегацию мэров из других регионов России Южно-Сахалинск планирует 24-26 января. В мае в региональной столице по аналогичному принципу пройдет «Школа губернаторов».
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