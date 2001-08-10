Южно-сахалинские зрители посмотрели новогоднюю сказку в Сахалинском театре кукол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются новогодние утренники. Волшебную сказку Сахалинского театра кукол о приключениях гномов показали детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Также на утренник были приглашены семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие организовано по инициативе регионального отделения «Ассамблеи народов Сахалинской области» в рамках благотворительной акции «Городская елка добра».
– Более 180 малышей посмотрели замечательный добрый спектакль. И какая ёлка без волшебства, Деда мороза и подарков, – рассказала председатель отделения Майя Кириллова, – Наши бойцы защищают Родину. Они должны быть уверены, что мы делаем всё, чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Эта работа, в которую сегодня активно включились многие организации, отвечает задачам проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко и поддержанного нашим мэром Сергеем Надсадиным.
Содействие в проведении мероприятия оказал департамент социальной политики Южно-Сахалинска, 68 армейский корпус, а также уполномоченный по правам ребенка Любовь Устиновская. Добрыми волшебниками для ребят стали артисты Сахалинского театра кукол.
– В преддверии нового года, конечно, хочется порадовать ребят. Чтобы они поверили в чудо, чтобы у взрослых появилось новогоднее настроение, – отметила художественный руководитель театра Антонина Добролюбова.
Добавим, администрация Южно-Сахалинска продолжает работу, направленную на поддержку и повышение социальной защищенности семей участников специальной военной операции. По поручению мэра Сергея Надсадина работа с каждой семьей ведется в индивидуальном порядке. Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска готов проконсультировать по всем вопросам для членов семей бойцов СВО. Телефоны для справок: 8 (4242) 312-710, 300-718, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.
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