Автовладельцев попросили не парковаться на обочинах и не занимать парковочные карманы в Южно-Сахалинске, идет расчистка дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в штатном режиме ведется расчистка улично-дорожной сети и уборка снега с дворовых территорий, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня в дневных работах задействованы 125 человек и 88 единиц техники. В ночь расчисткой занимались 108 спецмашин и 64 рабочих. Дорожные службы освобождают от снега тротуары, перекрестки, автобусные остановки, проезжую часть, а также производят противогололедную обработку. Вывоз снега будет производиться в течение дня. Мероприятия по расчистке и вывозу снега ведутся также в планировочных районах и частном секторе.
Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать автомобили, чтобы не создавать помех технике при расчистке и вывозе снега. Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
Отдел муниципального жилищного контроля продолжает мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки дворов, крылец подъездов, пешеходных дорожек. Сегодня специалисты отрабатывают адресные заявки, а также осматривают дворы на ул. Пограничной, пр. Мира, пр. Победы и в Синегорске. За минувшую пятницу в адрес 4 УК выданы предостережения. Перед управляющими компаниями поставлена задача по оперативной расчистке крылец входных групп, пешеходных дорожек на территориях обслуживаемых домов.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска
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