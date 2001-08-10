В Южно-Сахалинске провели новогодний утренник для детей участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье, 24 декабря, в Южно-Сахалинском доме культуры "Родина" прошел утренник для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главными героями театрализованного представления стали сказочные персонажи, которые вместе с детьми играли в игры, выполняли задания, танцевали. На поиски новогодних украшений вместе с малышами отправились также Дед Мороз и Снегурочка.
Южносахалинка Елизавета Плеханова пришла на утренник вместе с сыном Егором.
- Очень понравился утренник, актеры замечательные, особенно Баба-Яга. Я под большим впечатлением, мы очень рады, что нас приглашают на такие события, это заряжает позитивной энергией, - поделилась Елизавета Плеханова.
Всего в утреннике приняли участие около 20 человек, возраст зрителей до 7 лет.
- Новый Год - самый главный праздник, который объединяет всех. Сегодня у нас особенная аудитория - дети военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Для нас очень важно подарить детям поддержку. Чтобы юным зрителям было комфортно сказка проходит в камерном зале, - рассказал заведующий сектором детских мероприятий ГДК "Родина" Святослав Булатов.
Многодетная горожанка Светлана Иванова поделилась, что впечатления от программы утренников всегда позитивные.
- Дети очень рады, ведь Новый год - это атмосфера веселья. Самая старшая дочка активно участвовала: танцевала с героями, играла. Нам очень интересно, мы с удовольствием откликаемся на все приглашения, - рассказала Светлана Иванова.
Кульминацией события стало зажжение огней на елке и хоровод. В завершении утренника все участники сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Напомним, администрация Южно-Сахалинска продолжает работу, направленную на всестороннюю поддержку и повышение социальной защищенности семей участников специальной военной операции. По поручению мэра Сергея Надсадина каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска готов оказать консультации по всем вопросам для членов семей бойцов СВО. Телефоны для справок: 8 (4242) 312-710, 300-718, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.
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