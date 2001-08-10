В Приморском крае ловят конфликтных тигров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отлов конфликтных тигров полным ходом идет в Приморье. Одного хищника уже поймали, два на очереди, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Центр "Амурский тигр".

"Один тигр уже в отловлен в окрестностях села Дмитриевка Черниговского района, - рассказали сотрудники центра. - У тигра нарушена подвижность обеих передних конечностей. Состояние зверя ухудшается".

Специалисты не исключают даже онкологию и версию с ДТП. О возвращении в дикую природу речь не идет. Осмотр показал, что у хищника нарушена подвижность обеих передних конечностей, на одной из которых застарелый перелом. При этом его состояние ухудшается и если еще пару недель назад он достаточно активно передвигался, то теперь на одну лапу тигр вообще не наступает.

Второй тигр задавил козу, козла и свинью в Партизанском районе. Возможно, травмирован и истощен. Третий тигр – "сирота" в Чугуевском районе. Люди, работающие в лесу, видели его на помойке лесорубов. Еще один тигр - в Дальнегорском районе - у специалистов "на карандаше", но отлавливать его пока что не планируют.