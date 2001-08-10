Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалина стали чаще обращаться к единому порталу государственных услуг, чтобы получить необходимую информацию или оформить документы. Пользовательский трафик на этот ресурс в 2023 году вырос на 43% по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к порталу.
Наибольший трафик с мобильных устройств на Госуслуги был зафиксирован с сентября по ноябрь, когда заканчивается сезон отпусков и начинается деловой период. Самое минимальное количество запросов на Госуслуги было отправлено в феврале – почти на 30% меньше, чем среднемесячные значения.
Жители Сахалина предпочитают решать вопросы в будни – самым популярным днем для получения информации на Госуслугах, как правило, становится четверг. Трафик в этот день на 35% превышает среднесуточные показатели.
Популярность цифровых услуг связана с тем, что перечень доступных функций в сервисе постоянно пополняется. Вместе с тем на востребованность цифровых сервисов влияет развитие сети оператора и модернизация телеком-оборудования в населенных пунктах региона.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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