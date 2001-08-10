Валерий Лимаренко встретился с депутатами Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко впервые встретился с депутатами областного центра на площадке Думы Южно-Сахалинска. Совместно с мэром Сергеем Надсадиным он представил доклад о развитии города и области за пять лет, отметив особую роль в этом президента и поддержки, оказываемой федеральными властями, сообщает astv.ru.

Как сообщили в областном правительстве, особое внимание в докладе уделили, касающимся улучшения качества жизни в областной столице, которая должна стать драйвером развития для всего юга острова. Мэр озвучил достижения и планы по озеленению, благоустройству, ремонту дворов и подъездов, в жилищном строительстве. Губернатор рассказал о текущей ситуации и планах в сфере соцзащиты, работе с привлечением инвестиций, обеспечения продовольственной безопасности, расселения аварийного жилья, повышения доступности здравоохранения и культуры, газификации.

Так, в ближайшие годы на Сахалине построят 7 новых поликлиник. Уже в 2024 году современные объекты здравоохранения появятся в Хомутово, Дальнем, Южно-Сахалинске и Углегорске. В 2025 году строительство медицинского объекта планируется завершить в Холмске, в 2026 – в Долинске и Макарове.

"За последние годы мы построили новое здание скорой помощи, второй корпус центральной поликлиники и центр ЭКО. Сейчас возводим корпус "Консультативно-диагностического центра" – это будет объект с самым современным оборудованием. Важно, чтобы медицина была не только качественной, но и доступной. Эту задачу мы тоже сейчас решаем: ввели строгий учет рабочего времени врачей, централизацию регистратур, запустили колл-центр 1-300, усилили работу по привлечению врачей и среднего медперсонала. В результате количество приемов выросло более чем на 30%. Эти усилия направлены на решение задачи, которую перед нами поставил президент – увеличить среднюю продолжительность жизни на островах", – отметил Валерий Лимаренко.

На островах за последние 5 лет более чем в 20 медучреждениях сделали капремонт, ввели 20 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрели 151 медицинский автомобиль, более 10 000 единиц различного медицинского оборудования. Новые вертолеты для санитарной авиации обслуживают почти 500 пациентов в год.

Особую роль областные власти уделяют улучшению экологической ситуации на островах. Так, если в 2018 году уровень газификации региона составлял 14%, то сегодня это 58%. В 2025 году первый этап программы газификации будет завершен полностью. За последние годы на Сахалине и Курилах ликвидировали более 5500 свалок. В 15 районах налажен раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Строятся новые полигоны ТКО, начата рекультивация старых свалок.

Еще одно важное направление работы – развитие транспортной сферы. Так, вопрос транспортной доступности островного региона был принципиально решен, уйдя из разряда острых. Это стало возможным благодаря созданию Единой дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры". По поручению президента тарифы на социальных маршрутах субсидируются. Обустроено 5 новых посадочных площадок: в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных и Леонидово и в Северо-Курильске. Реконструировали аэродром в Охе. Введены прямые авиарейсы в Хабаровск из Шахтёрска, Охи и Ноглик. В Южно-Сахалинске введён новый аэровокзал – крупнейший на Дальнем Востоке. Строится взлетно-посадочная полоса.

На морском курильском направлении начали работать два новых грузопассажирских судна. На линии Холмск-Ванино паром "Александр Деев".

В Южно-Сахалинске начали развивать новый вид общественного транспорта – городской экспресс, который связал железную дорогу и автобусное сообщение.

"При поддержке областного правительства мы соединили Южно-Сахалинск и Дальнее, построили 3 транспортно-пересадочных узла, а также 3 совмещённых остановочных пункта. Планируем построить еще 12 станций. В качестве иллюстрации: пассажиропоток между Дальним и Южным вырос в 10 раз. В следующем году работа по развитию городского экспресса будет продолжена", – рассказал Сергей Надсадин.

Валерий Лимаренко также озвучил новость: в ближайшее время южно-сахалинский симфонический оркестр получит статус губернаторского, а с ним и новый импульс развития.

"Это первая такая встреча, когда губернатор сам приходит к городским депутатам. Думаю, даже если эта встреча проходила бы шесть часов, времени бы не хватило рассказать о том, что было сделано за этот короткий период. Здравоохранение сделало гигантский шаг вперед, образование тоже. Что говорить о нашем городе – у нас открылись спортивные объекты. А для меня, как для руководителя симфонического оркестра, огромный плюс в том, что будет строиться зал. Это будет первый губернаторский оркестр на Дальнем Востоке. За это огромное спасибо Валерию Игоревичу", – подчеркнула депутат гордумы Майя Кириллова.

Свое выступление губернатор Валерий Лимаренко завершил призывом оказать полную и безоговорочную поддержку верховному главнокомандующему, что является главным фактором Победы в идущем противостоянии с коллективным Западом.

"Глава региона рассказал о развитии области по всем направлениям. Меня, конечно, особенно порадовал блок о системе здравоохранения. Как врачу мне было приятно услышать, что на Сахалине и Курилах делается как для пациентов, так и для медиков, - отметила депутат Татьяна Рудакова. - Я думаю, изменения в сторону улучшения заметили все. Отдельно хочется отметить колл-центр 1-300 и проект "Проводники здоровья", которые позволили выйти на новый уровень в плане работы с пациентами. Сейчас мы очень ждём новый корпус КДЦ в Южно-Сахалинске и строительство поликлиник. А я как депутат по 25-му округу особенно жду поликлинику в Хомутово, возведение которой уже началось – она решит вопрос обслуживания и маленьких, и взрослых пациентов. Благодарю нашего губернатора за столь пристальное внимание к каждому вопросу, к каждому направлению. И в свою очередь отмечу, что мы как депутаты тоже приложим все усилия для развития нашей островной столицы".

"Я думаю, мои коллеги согласятся с тем, что для нашего представительного органа это знаковое событие, когда глава региона приходит к городским депутатам. Было очень интересно и полезно послушать доклад о том, что уже сделано и что еще будет сделано для развития и области в целом, и островной столицы в частности. Очень содержательная встреча, на которой из первых уст мы узнали и о масштабных проектах, и о индивидуальной работе с нашими жителями", - отметила депутат Светлана Чернова.

"Хочется еще раз поблагодарить региональную власть в лице Валерия Игоревича Лимаренко, исполнительный орган местного самоуправления в лице Сергея Александровича Надсадина за командную работу, открытый диалог, готовность слушать и слышать друг друга.

Отмечу, что своей повседневной депутатской деятельности мы с коллегами постоянно наблюдаем личную вовлеченность губернатора в вопросы создания комфортной городской среды Южно-Сахалинска, в решение проблем наших граждан. Транспортная реформа, газификация, строительство жилья и социальных объектов, ремонт дворов, дорог, подъездов, культурные и спортивные проекты - все направления развития города находятся на личном губернаторском контроле. Прямой диалог с губернатором сегодня позволил нам шире взглянуть на перспективы областного центра – в региональном контексте.

Всю полученную информацию мы обязательно возьмем в работу, чтобы продолжить совместно развивать Южно-Сахалинск и создавать комфортные условия для жителей", - обещал Олег Логачев.