В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старт новогодних представлений для детей из клуба «Открытое сердце» был дан в доме культуры «Родина». Организатор праздника – Южно-Сахалинское отделение «Союза женщин России», совместно с организацией «Женщины бизнеса» при поддержке администрации города, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Участниками первого утренника стали более 70 детей с проблемами здоровья. В холле юных зрителей встречали сказочные герои и провожали в зал. Отметим, творческий коллектив дома культуры «Родина» создает представления, которые способствуют социально-культурной адаптации горожан с особенностями развития. Зрители были непосредственными участниками событий, которые развернулись на сцене: помогали главным героям освободить Деда Мороза и вернуть праздник.
- Клуб «Открытое сердце» для семей с детьми-инвалидами был создан Южно-Сахалинским отделением «Союза женщин России» в 2011 году. Сегодня в составе более 140 семей. Мы постоянно организовываем культурные событие. За время работы заметили позитивные изменения в адаптации детей. Массовые мероприятия помогают семьям и детям не замыкаться в себе, найти друзей. Новогодние утренники дают особенное ощущение волшебства, – рассказала Анна Мусорина, член Южно-Сахалинского отделения «Союза женщин России».
Всего запланировано 4 утренника, вклад в организацию праздников внесли участницы регионального отделения организации «Женщины бизнеса».
- Мы постоянно сотрудничаем с клубом «Открытое сердце», потому что каждая из нас является мамой и такая поддержка очень важна. Кроме мероприятий для детей, мы также дарили мамочкам сертификаты на маникюр, уроки танцев и вокала, чтобы у них была возможность отвлечься и почувствовать радость, – поделилась директор по благотворительности Сахалинского регионального отделения «Женщины бизнеса» Виктория Тихонова.
По словам руководителя клуба «Открытое сердце» Инны Зайцевой, совместные праздники стали доброй традицией, мероприятия позволили создать особую дружескую атмосферу.
- Я мама особенного ребенка и знаю, насколько сложно бывает прийти с особенным ребенком в общество. Наши дети – яркие, непосредственные, на них все обращают внимание. В клубе сформировалось комфортное сообщество, мы общаемся, дружим. Дети учатся вести себя правильно, но без осуждения со стороны, а с поддержкой и пониманием. Это замечательно, – отметила руководитель клуба «Открытое сердце» Инна Зайцева.
В финале утренника юные зрители пустились в хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие подарки.
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