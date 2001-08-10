В Южно-Сахалинске подводят итоги газификации муниципалитета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Газификация областного центра — одно из ключевых направлений работы администрации города. На сегодняшний день к голубому топливу подключено более 11 300 абонентов. Только в этом году к газу было присоединено порядка 950 домовладений, рассказали ТИА "Острова" в гродской администрации.

Важным этапом развития инфраструктуры в муниципалитете стало строительство сетей во Владимировке. В прошлом году сюда пришел газ. В этом году газификация была продолжена: построены и запущены второй, третий и четвертый этапы. Кроме того, в 2023 году силами представителя единого оператора газификации «АО Газпром газораспределение Дальний Восток» завершено строительство и запущено 3 объекта, которые охватили Ново-Александровск, микрорайон Уюн, восточную часть областного центра. Общая протяженность обустроенных сетей составила 37 км, что позволит дополнительно подключить порядка 750 домовладений.

В ближайшей перспективе все индивидуальное жилищное строительство будет охвачено газораспределительными сетями. В этом году началось возведение газораспределительных сетей в Березняках (3 и 4 этап строительства), в районе «Ласточки», Ключах (2 пусковой комплекс), Ново-Александровске, Лиственничном, Старорусском (2 пусковой комплекс), Елочках и др. Их общая протяженность — порядка 100 км. Запланированный ввод в эксплуатацию — 2024 год.

В следующем году начнется строительство газораспределительных сетей в Дальнем, Березняках (восточнее дороги Южно-Сахалинск - Оха), частный сектор ул. Емельянова, Владимировки (5-7 этап) и др. Общая протяженность этих объектов составит более 128 км. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Это позволит подключить еще порядка 1,5 тысяч домовладений.

Для горожан, решивших перейти на газ, действуют меры поддержки. На подготовку дома к приему газа жителям предоставляется выплата в размере 152 тысячи рублей, отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 50 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Ими с начала года воспользовался 1191 южносахалинец. С начала действия программы государственную поддержку получили более 5 тысяч жителей.

Газификация способствует не только повышению качества жизни горожан, но и оказывает положительный эффект на окружающую среду. Снизить негативное влияние на экологию помогает ряд проектов, которые продолжают реализовываться в муниципалитете.

Знаковым событием стало строительство и запуск новой газовой котельной «Южная». Объект - дополнительное звено в системе обеспечения качественным теплоснабжением горожан. Ввод в эксплуатацию автоматизированной котельной позволил переключить на новые мощности более 11 тысяч жителей юго-восточных микрорайонов областного центра.

Развитие экологичного транспорта — еще один вектор, который активно поддерживается администрацией города. С начала года на газ были переведены порядка 600 личных автомобилей южносахалинцев. Создание необходимых условий для перехода на альтернативное топливо — ключевая задача, для решения которой на сегодняшний день существует ряд механизмов.

Для владельцев транспорта действует программа государственной поддержки: компенсационные выплаты с начала года уже получили почти 600 жителей муниципалитета. Есть два механизма содействия. Первый - предусматривает переоборудование транспорта за счет собственных средств, затем необходимо подать документы на компенсацию в департамент городского хозяйства. Второй способ — заключить трехстороннее соглашение, в котором участвует владелец автомобиля, администрация города и организация, предоставляющая такую услугу. В этом случае муниципалитет производит оплату напрямую организации в размере не более 150 тыс. рублей.

Для получения компенсации необходимо соблюдение ряда дополнительных условий. Всего с начала действия государственной программы в муниципалитете переоснащение прошли порядка 3000 единиц транспорта.

Перевод на газ общественного транспорта также способствует решению экологических вопросов. Кроме того, в ходе транспортной реформы муниципальным перевозчиком АО «Транспортная компания» только в этом году было приобретено 168 автобусов, работающих на альтернативном топливе. Весь новый транспорт соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Добавим, масштабная задача по увеличению темпов подключения к газу на территории всей страны поставлена президентом Владимиром Путиным. Газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика».