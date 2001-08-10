Южносахалинцев приглашают представить идеи на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" и предложить свою идею по развитию страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сбор инициатив продлится до 31 января на платформе по семи направлениям:

- качество жизни населения;

- развитие экономики и предпринимательства;

- пространство для развития;

- технологическое развитие;

- эффективный труд и образование;

- экономика данных и цифровые решения;

- эффективное государство.

Эксперты выберут из них топ-1000 и топ-100 инициатив, лучшие из которых в марте презентуют руководству страны.

Как отмечают организаторы проекта – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, - основная цель форума – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

Более подробную информацию о форуме можно узнать на сайте «Сильные идеи для нового времени» https://ideas-forum.ru/.