На Сахалине задержали подозреваемую в поджоге частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней ранее неоднократно судимой жительницы села Забайкалец, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии следствия, бывшая сожительница потерпевшего, которая ранее состояла с ним в отношениях, неоднократно приходила к нему домой и требовала освободить частный дом, в котором он проживает уже с другой женщиной, угрожая, что сожжет строение.

Но так как право на данную недвижимость была оформлена на потерпевшего, он с нынешней женой не принимали в серьез ее намерения. Так, в начале октября, когда семейная пара находилась на работе, обвиняемая прошла на территорию частного дома и зашла на веранду, которая не закрывалась на замок. Там женщина нашла канистру с бензином, облила веранду и подожгла, затем скрылась с места преступления.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.