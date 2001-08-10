Более 3360 южносахалинцев прошли огневую подготовку на курсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На бесплатных курсах военно-спортивной подготовки «Будь готов!» уже 3366 жителей островной столицы освоили азы самообороны, тактической медицины, а также получили полезный опыт по другим направлениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, одна из дисциплин проекта – «Огневая подготовка». Занятия для мужчин и женщин проводят опытные инструкторы, которые дают не только теоретические знания по истории военной техники и современном вооружении, средствах защиты, мерах безопасности, устройстве автомата Калашникова, но и обучают практическим навыкам.

Как отмечают южносахалинцы, освоившие курс, занятия по огневой подготовке позволяют попробовать себя в качестве стрелка в электронном тире, проверить скорость реакции, тренировать меткость и четкость действий, сосредоточенность и внимание.

Напомним, проект «Будь готов!» стартовал в Южно-Сахалинске в июле по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Курс военно-спортивной подготовки включают 4 тематических блока: инженерная подготовка (инженерные военные сооружения, маскировка, виды боеприпасов и прочее), ГОиЧС (оповещение населения, средства индивидуальной защиты), огневая подготовка (разборка-сборка АК 74, способы прицеливания, практическая стрельба в электроном тире) и тактическая медицина (практика применения турникетов, остановка кровотечений, самопомощь, взаимопомощь, осмотр пострадавшего, наложение давящей повязки, жгутов и пр.).