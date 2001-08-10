В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии новогодних праздников за реализацию значимых для муниципалитета и его жителей инициатив были отмечены горожане, организации и компании областного центра. Торжественная церемония проходит более 20 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открывая мероприятие, глава города Сергей Надсадин поблагодарил гостей за существенный вклад в развитие Южно-Сахалинска. Он отметил, что для многих, присутствующих в зале, благотворительная деятельность стала неотъемлемой частью жизни.

- Вы всегда готовы оказать поддержку тем, кто в этом нуждается. Особенно это стало заметно в последние несколько лет, когда началась специальная военная операция. Мы почувствовали, что все сплотились вокруг нашей страны: горожане, представители компаний и организаций так или иначе хотели передать частичку своего тепла и энергии тем, кто защищает нашу Родину. Наша страна сильна тогда, когда мы сплочены, когда мы помогаем друг другу.

От имени губернатора Валерия Лимаренко участников торжественной церемонии приветствовал первый заместитель Губернатора Сахалинской области - руководитель администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.

- Конкурсы «Благотворитель года» и «Успех года» несут в себе очень серьезный смысл. Их участники активно реализовывают важные для общества инициативы, помогают окружающим, поддерживают наших ребят в зоне специальной военной операции и их семьи. И тем самым подтверждают, что давние традиции бескорыстного человеческого участия и сегодня живы в нашей стране. Спасибо вам за то, что укрепляете веру наших земляков в то, что в жизни всегда найдется место добру! – сказал первый заместитель губернатора.

Победителями конкурса «Благотворитель года Южно-Сахалинска-2023» стали:

В номинации «Общественное признание» (по итогам интерактивного голосования) — ООО «ОК СИТИ».

В номинации «Мастер добрых дел» - ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

В номинации «Дебют» - добровольческий отряд «Лига Добра» школы №32 города Южно-Сахалинска.

В номинации «Социальный партнер» - Мария Ульянова.

В номинации «Доброта без границ» - СРООО «Ассамблея народов России», а также общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».

В номинации «Мир новых открытий» - ООО «Тезона».

В номинации «Сила в знаниях» - ООО «Консультант Плюс Сахалин».

В номинации «Рука помощи» - Вероника Мананкова, руководитель всероссийского движения «Сахалин. Шьём для наших».

В номинации «Социальная ответственность» - ООО «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой», а также ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».

В номинации «Вклад в будущее» - Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Также лауреатов и участников конкурса приветствовали первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэры Виталий Данилов и Дмитрий Хайбриев, Благодарственными письмами администрации города за участие в решение социально-значимых проблем и активную благотворительную деятельность были отмечены: индивидуальный предприниматель Пак Сек Гын, МКУ «Завод строительных материалов им. Героя Советского Союза М.А. Федотова, ООО «Газобетонный завод», ООО «Венеция», руководитель клуба предпринимателей «Лучшие в бизнесе» Анатолий Алтухов, АО «Сахалинская Коммунальная Компания», ООО «Арбат-Недвижимость», ООО «Джи Эс Проекты», издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня», индивидуальный предприниматель Михаил Рыбкин, ООО «Тенза», ООО «Корус Строй», строительно-монтажная компания ООО «ЭнергоСила», ученик школы №32 Максим Веров.

В ходе торжественной церемонии также были награждены победители конкурса «Успех года». В этом году проект отмечает свое десятилетие.

В номинации «Праздник года» лучшим стал проект «День гимнастики» ОГАУ «Центр спортивной подготовки Сахалинской области».

В номинации «Проект года» первенствовал проект «Крылья Сахалина» по внедрению БПЛА в школьное обучение ООО «Тезона»

В номинации «Признание года» отмечен YouTube-канал «СПИЧКА. Всё о жизни на Сахалине».

В номинации «Спортсмен года» лучшим стал Сергей Пыляев, спортсмен СРФСОО «Федерации гонок с препятствиями».

В номинации «Книга года» - фотоальбом «Советский Сахалин» 1930-е.

В номинации «Стройка года» лидером признано АО «Аэровокзал».

В номинации «Продукт года» лучшим стал газированный напиток «Клоповка» от ООО «Сапико».

В номинации «Городской уголок» - набережная реки Рогатки ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг».

В номинации «Образование года» - Наталья Рудковская, учитель школы №30 г. Южно-Сахалинска.

В номинации «Безопасность» победило ООО «Охранное агентство «Цезарь».