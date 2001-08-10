На дорогах и во дворах Южно-Сахалинска продолжается уборка снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске ведется активная расчистка улично-дорожной сети. Работа находится на контроле мэра города Сергея Надсадина. Сегодня в дневных работах задействованы 109 человек и 96 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основной упор дорожных служб сегодня идет на расчистку и вывоз снега, выпавшего за ночь. Сегодня бригады завода им. Федотова планируют уборку более 10 улиц областного центра. Работы будут организованы на улицах Сахалинской, Ленина, пр. Мира, Невельской, Чехова, Курильской, Озерной, и в переулке Озерном.

Продолжается расчистка тротуаров, перекрестков, автобусных остановок, проезжей части на второстепенных улицах. Вывоз снега будет производиться в течение дня. Мероприятия по расчистке и вывозу снега ведутся также в планировочных районах и частном секторе.

Автомобилистов призывают не оставлять транспорт на обочинах, по возможности не занимать парковочные и автобусные карманы или оперативно убирать автомобили, чтобы не создавать помех технике при расчистке и вывозе снега. Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.

Также сегодня уборка и вывоз снега будут производиться в Хомутово, Весточке, Лиственичном, Луговом, Дальнем, Елочках, Ново-Александровске, Новой Деревне, Синегорске, Санаторном, Березняках и Старорусском. Сообщить о фактах несвоевременной расчистки улиц, дворов, жители планировочных районов могут по телефонам: 300-882 (доб.1), 312-844 (доб.8).

Отметим, отдел муниципального жилищного контроля продолжает мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки дворов, крылец подъездов, пешеходных дорожек. Сегодня специалисты проверят территории по улицам: Сахалинской, Горной, Фабричной, Невельской, Курильской. А также проверят дворы в южной части города: пр. Мира, ул. Пуркаева и ул. Есенина. По результатам вчерашней проверки предостережения выданы четырем управляющим компаниям. За неудовлетворительную расчистку дворов на две УК материалы направлены в городскую прокуратуру.

О случаях расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).