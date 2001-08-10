В январе на Сахалине соберутся мэры российских городов, чтобы учиться бережливым технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа мэров состоится на Сахалине в январе 2024 года. Российские градоначальники будут обучаться применению бережливых технологий. «Мастерская эффективности» – это совместный проект правительства островного региона, мастерской управления «Сенеж» и Сахалинского государственного университета в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Часть образовательных модулей федеральной платформы теперь будет проходить на территории Сахалинской области, а участие в обучении примут главы островных муниципалитетов.

– Открытие «Мастерской эффективности» – это важный шаг к систематизации накопленного опыта регионов в сфере применения бережливых технологий. В Сахалинской области мы применяем их уже 4 года, а также систему проектного управления и управления на основе данных. Это позволяет нам быстро решать любые комплексные проблемы. Считаю, что бережливыми технологиями должны пользоваться все регионы страны. Ключевым элементом в их развитии является вовлечённость первых лиц и всей управленческой команды субъекта. Вместе с «Сенежем» и другими регионами мы формируем обучающие программы. В январе будущего года на Сахалине пройдет Школа мэров. В мае – Школа Губернаторов. А уже сейчас мы запускаем такое обучение для сахалинских мэров, – отметил Валерий Лимаренко, выступив по видеосвязи на церемонии открытия.

В Сахалинской области применяется комплексная система управления регионом, которая основана на проектном управлении, бережливых технологиях и управлении на основе данных. Сегодня на Сахалине реализуется более 800 проектов повышения эффективности и создано 32 бережливых учреждения, работа и процессы которых максимально ориентированы на посетителей, их комфорт и удобство.

К примеру, в регионе сократили сроки обеспечения техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью более чем в 3 раза, оптимизировали маршрут и время подключения населения к сетям газоснабжения с 1 года до трех месяцев, сократили длительность выполнения маршрута поездов пригородного сообщения в среднем на 23 процента. Бережливые технологии используют повсеместно – так, на 15 АЗС за счет установки удлиненных шлангов втрое сократили время на заправку автомобилей, поскольку заправлять машины теперь можно, не ориентируясь на сторону расположения лючка. А в «Водоканале» с двух дней до трех часов сократили процесс согласования земляных работ всеми ресурсными организациями города.

– С точки зрения применения бережливых технологий мы выделяем образцовые учреждения в регионе. И в этом году их число по сравнению с прошлым годом возросло почти в три раза, сейчас их 32 и треть из них федерального стандарта образцовости. Причем учреждения из самых разных сфер – медицины, соцобслуживания, образования, ЖКХ, спорта. Именно на базе образцовых учреждений обучающиеся в «Мастерской эффективности» смогут вживую увидеть процессы и уже после внедрить у себя в любом российском городе, – рассказал министр Сахалинской области по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

Применение комплексной системы управления и грамотное использование процессов оптимизации позволило Сахалинской области за последние пять лет подняться с 43 места на 4-е в инвестиционном рейтинге регионов и значительно улучшить экономический эффект работы многих ключевых предприятий.

– Я убежден в том, что именно бережливость разорвет все бюрократические процессы в системе государственного и муниципального управления и это во многом зависит от тех, кто будет первопроходцами, кто будет запускать именно такой подход. А через образовательный, информационный и идеологический процессы, которые можно запускать в этой мастерской, надеюсь, что мы достучимся до каждого уголка нашей большой страны, – отметил ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.