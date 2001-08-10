Во Владивостоке из-за вспышки ОРВИ закрыли 63 школьных класса и шесть групп в детских садах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики 63 классов в 27 школах Владивостока были вынуждены отправиться на дополнительные каникулы из-за обострившейся эпидемиологической ситуации. Число больных ОРВИ растет с каждым днем, на карантин также закрыты шесть групп в пяти детских садах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора Приморья, с 11 по 17 декабря количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 525 человек.

Напоминаем, в крае остаются актуальными меры соблюдения профилактики. Речь идет об использовании медицинских масок в местах массового скопления людей, сокращении тесных контактов, дезинфекции поверхностей в помещениях и на транспорте и, разумеется, соблюдении правил личной гигиены. Особенно это касается граждан старше 65 лет.