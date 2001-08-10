Самозанятые сахалинцы могут до конца года уплатить добровольные взносы для формирования пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В настоящее время 22 тысячи 274 сахалинца осуществляют свою профессиональную деятельность в качестве самозанятых граждан, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Из них 1 тысяча 126 человек вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивают страховые взносы в Социальный фонд. Взносы позволяют включить предпринимательскую деятельность в общий страховой стаж и накопить необходимые для пенсии коэффициенты, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде пенсионного и социального страхования.
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области напоминает плательщикам налога на профессиональный доход, что срок для оплаты добровольных страховых взносов – до 31 декабря текущего года.
Если деятельность в качестве самозанятого осуществлялась в течение всего календарного года, для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В 2023 году он составляет 42 878,88 рублей, что также соответствует 1 индивидуальному пенсионному коэффициенту. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Максимальный размер взносов в этом году – 343 031,04 рубль.
Размер и периодичность уплаты страховых взносов в Социальный фонд самозанятые граждане определяют самостоятельно – можно делать небольшие платежи в течение года или уплатить всю сумму сразу, но не позднее 31 декабря. При этом сумма страховых взносов рассчитывается с даты регистрации самозанятого в СФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года.
Для уплаты страховых взносов необходимо подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в отделение Социального фонда России по Сахалинской области через мобильное приложение «Мой налог». В приложении можно узнать информацию о сумме взносов для уплаты в текущем году, сделать платеж и в дальнейшем отслеживать информацию об учтённых платежах.
Телефон горячей линии отделения СФР по Сахалинской области для страхователей: 8 (4242) 49-55-80.
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