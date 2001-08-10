75% дальневосточников хотели бы передать бизнес по наследству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Половина жителей ДФО (51%) начали бы свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 75% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".
34% дальневосточников считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Чуть меньше (29%) сторонников идеи запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. При этом 26% жителей округа убеждены, что для начала своего дела возраст значения не имеет.
Дальневосточники осмотрительны: только 16% готовы взять на открытие дела кредит до 500 тысяч рублей, ещё для 10% приемлем кредит до 100 тысяч. Хотели бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов 27% опрошенных в округе.
Почти 70% участников опроса на Дальнем Востоке считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки: это самый высокий показатель по стране. 13% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. Ещё 10% считают, что успех полностью зависит только от самого предпринимателя.
В ДФО 33% участников опроса начали бы свой бизнес с членами семьи, 75% хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников.
* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:07 Сегодня В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
09:25 Сегодня В детской поликлинике Южно-Сахалинска временно отменили День здорового ребенка
10:13 Сегодня Утвержден состав организационного комитета "Архипелаг 2024", который пройдет в Сахалинской области
10:58 Сегодня В ноябре в Сахалинской области замедлился рост цен на услуги
09:16 15 Декабря Сахалинцам, участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, необходимо сделать взносы до 31 декабря
14:16 15 Декабря В Южно-Сахалинске 16 декабря на время проведения открытия новогодней елки ограничат движение
15:26 15 Декабря В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег
15:47 14 Декабря Лучшие подъезды области назвали на Сахалине и Курилах
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
Выбор редакции
- 10:58 Сегодня В ноябре в Сахалинской области замедлился рост цен на услуги
- 10:59 Вчера На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
- 14:38 19 Декабря В Южно-Сахалинске выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ
- 12:19 19 Декабря Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить автомобили на газ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?