75% дальневосточников хотели бы передать бизнес по наследству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Половина жителей ДФО (51%) начали бы свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 75% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

34% дальневосточников считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Чуть меньше (29%) сторонников идеи запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. При этом 26% жителей округа убеждены, что для начала своего дела возраст значения не имеет.

Дальневосточники осмотрительны: только 16% готовы взять на открытие дела кредит до 500 тысяч рублей, ещё для 10% приемлем кредит до 100 тысяч. Хотели бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов 27% опрошенных в округе.

Почти 70% участников опроса на Дальнем Востоке считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки: это самый высокий показатель по стране. 13% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. Ещё 10% считают, что успех полностью зависит только от самого предпринимателя.

В ДФО 33% участников опроса начали бы свой бизнес с членами семьи, 75% хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников.

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.