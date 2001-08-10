Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев встретился с жителями Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной прием для жителей Владимировки провел вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев. Горожане смогли задать вопросы представителям структурных подразделений мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на встрече присутствовали специалисты департаментов городского хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства, архитектуры и градостроительства, общественной безопасности и контроля, управления жилищной политики, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, центра управления городской мобильностью, завода им Федотова, МУП «Электросервис», филиала «Распределительные сети» (ФРС), РВК-Сахалин, Газпрома и т. д. Они оперативно давали разъяснения по каждой ситуации. Это позволило на месте принять решения и сформировать поручения по многим вопросам.

Наиболее актуальными для жителей Владимировки остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, газификации, освещения улиц, улучшения жилищных условий, благоустройства.

Одной из ключевых тем, которая интересовала горожан, стало перезаключение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Такая необходимость возникла в связи с изменениями в законодательстве. Жителям дали подробные разъяснения.

Еще один важный блок — это расчистка улиц. Содержание дорог и проездов во Владимировке находится в ведении завода имени Федотова. Предприятию поручено взять вопрос на особый контроль и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить комфорт горожан как в зимнее время, так и в весеннее — чтобы период половодья также прошел благополучно. Отметим, что вопросы защиты этого района от подтоплений - на особом контроле мэра города Сергея Надсадина.

Ряд вопросов был связан с работой и устройством инженерных сетей, в частности водоснабжения, электричества. Ресурсоснабжающие организации дали развернутые ответы, а также взяли в проработку несколько обращений граждан.

На встрече с жителями также было озвучено, что сейчас ведется работа по расселению из аварийного фонда. Так, в этом году переселение ждет жителей ул. Матросова, а ул. Западной — в начале 2024 года.

Как отметил вице-мэр Ильдар Ахтариев, встреча прошла в конструктивном ключе. Такой открытый диалог с горожанами позволяет адресно решить большинство обозначенных проблем. График выездных мероприятий, которые проводятся администрацией города регулярно, сформирован по поручению мэра Сергея Надсадина.

- Какие-то вопросы удалось решить прямо на месте, какие-то требуют серьезного анализа. Поэтому были назначены несколько индивидуальных приемов с жителями. Все обращения горожан внесены в протокол и взяты в работу профильными структурами муниципалитета. Каждый вопрос будет детально проработан, официальные ответы горожане получат в письменном виде, - рассказал Ильдар Ахтариев.

Отметим также, что взаимодействие с жителями на постоянной основе ведет департамент по работе с обращениями граждан, график приема населения размещен на официальном сайте мэрии.

Обратиться к мэру города можно через приемную граждан по адресу: Коммунистический пр. 49, каб. 101, 102, 103 и электронный сервис, штаб общественной поддержки по адресу ул. Дзержинского 40/1.

Также сигналы от населения принимает Муниципальный центр управления Южно-Сахалинска через официальные аккаунты социальных сетей.

Выездные встречи вице-мэров продолжаются. Сегодня прием проводят с жителями Синегорска.