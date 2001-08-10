Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2023
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В ноябре в Сахалинской области замедлился рост цен на услуги
16:34, | Новости общества Сахалина и Курил

25 дополнительных рейсов на Москву ввел "Аэрофлот" по запросу правительства Сахалинской области

25 дополнительных рейсов на Москву ввел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион ввел рекордное количество дополнительных рейсов в столицу на период новогодних праздников. Такого результата удалось добиться, благодаря тесному взаимодействую Правительства Сахалинской области с авиакомпанией.

- "Аэрофлот" пошел нам навстречу и изыскал ресурсы для увеличения количества рейсов на Москву. На некоторые даты поставлены самолеты большей вместимости, поэтому без авиасообщения на новогодних праздниках сахалинцы и курильчане не останутся, – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Большое количество обращений зафиксировано контакт-центром регионального минтранса именно по маршруту Южно-Сахалинск–Москва. В сервис "Лист ожидания" только в декабре поступило 112 обращений от жителей области.

– Московское направление, действительно, пользуется спросом. Больше половины всех заявок в декабре касается перелетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно. Поэтому работа по увеличению частоты рейсов не прекращается, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб.

Стоит отметить, что цены на билеты сдерживаются на доступном для сахалинцев и курильчан уровне. По поручению Президента Владимира Путина сохранены «плоские» тарифы, а для льготников открыта продажа субсидированных билетов на 2024 год.

"Плоские" тарифы подразумевают фиксированную цену на авиабилет, ими воспользоваться любой пассажир, независимо от возраста и других факторов. Благодаря «плоским» тарифам стоимость перелета Южно-Сахалинск – Москва в обе стороны составляет 25 000 рублей (рейсами авиакомпании «Россия») и 28 400 рублей (рейсами «Аэрофлота»).

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