25 дополнительных рейсов на Москву ввел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион ввел рекордное количество дополнительных рейсов в столицу на период новогодних праздников. Такого результата удалось добиться, благодаря тесному взаимодействую Правительства Сахалинской области с авиакомпанией.

- "Аэрофлот" пошел нам навстречу и изыскал ресурсы для увеличения количества рейсов на Москву. На некоторые даты поставлены самолеты большей вместимости, поэтому без авиасообщения на новогодних праздниках сахалинцы и курильчане не останутся, – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Большое количество обращений зафиксировано контакт-центром регионального минтранса именно по маршруту Южно-Сахалинск–Москва. В сервис "Лист ожидания" только в декабре поступило 112 обращений от жителей области.

– Московское направление, действительно, пользуется спросом. Больше половины всех заявок в декабре касается перелетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно. Поэтому работа по увеличению частоты рейсов не прекращается, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб.

Стоит отметить, что цены на билеты сдерживаются на доступном для сахалинцев и курильчан уровне. По поручению Президента Владимира Путина сохранены «плоские» тарифы, а для льготников открыта продажа субсидированных билетов на 2024 год.

"Плоские" тарифы подразумевают фиксированную цену на авиабилет, ими воспользоваться любой пассажир, независимо от возраста и других факторов. Благодаря «плоским» тарифам стоимость перелета Южно-Сахалинск – Москва в обе стороны составляет 25 000 рублей (рейсами авиакомпании «Россия») и 28 400 рублей (рейсами «Аэрофлота»).