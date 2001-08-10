В Южно-Сахалинске идет расчистка дворовых территорий от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина специалистами департамента городского хозяйства и отдела муниципального жилищного контроля организован мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Управляющим компаниям поставлена задача мобилизовать все силы и обеспечить оперативную расчистку крылец входных групп, пешеходных дорожек на территориях обслуживаемых домов. По данным департамента городского хозяйства, уже вечером в среду ряд УК начали убирать снег из дворов с помощью техники, чтобы организовать беспрепятственный проезд для автомобилей экстренных служб.

- Процесс организован. По результатам мониторинга, почти 400 дворов в Южно-Сахалинске днем в четверг уже были расчищены. Работа продолжается. К вечеру мы должны выйти к цифре 800. По-прежнему обращаем внимание горожан на то, что припаркованные во дворах автомобили мешают своевременной расчистке территории от снега. К примеру, сейчас потратили около получаса на поиск владельца машины, чтобы он ее убрал. Для оперативной связи предлагаем автолюбителям оставлять под лобовым стеклом свои номера телефонов, - сказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

- Есть управляющие компании, которые добросовестно относятся к своей работе, и, к слову сказать, таких большинство, но есть и те, кто к расчистке крылец входных групп даже не приступал. Это недопустимо. Им установлены сроки. Если в пятницу ситуация не изменится, то мы будем направлять материалы о привлечении к административной ответственности, - отметил начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков.

Напомним, передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, которые затрудняют проезд автотранспорта, жители могут по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства 300-475. По вопросам расчистки внутриквартальных проездов, в том числе подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).