На Сахалине и Курилах усилят меры безопасности в период новогодних праздников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы обеспечения общественного правопорядка с 31 декабря по 8 января обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которое состоялось под председательством губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В период новогодних и рождественских праздников в зоне особого внимания будут находиться места массового пребывания людей, а также объекты социальной инфраструктуры, промышленности, транспорта, государственной власти.

На страже порядка будут находиться сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций, а также представители казачества и добровольных дружин. В районах области будет увеличена плотность полицейского патрулирования. Кроме того, предусмотрены дежурства противопожарных и иных аварийных служб, карет скорой медицинской помощи.

– В новогодние и рождественские праздники нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности. Сахалинцы и курильчане могут быть уверены, что все ответственные службы будут круглосуточно на посту. Наша задача – сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно отдохнуть в кругу родных и близких, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Традиционно большое внимание уделяется вопросам хранения, реализации и использования пиротехники. На островах торговлю такими изделиями ведет более 50 объектов. По данным МЧС, все они проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

В ходе заседания также были определены приоритетные задачи для антитеррористической комиссии Сахалинской области на 2024 год.