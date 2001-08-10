Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года в Южно-Сахалинске специалисты водоканала промыли около 70 км сетей водоснабжения и около 40 км сетей водоотведения. Сотрудники производства для этих целей используют пожарные гидранты и стендеры: с помощью шланга вода перенаправляется из водопроводного колодца в канализационный или дренажные каналы для слива, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Промывка сетей – одно из плановых мероприятий водоканала. Она необходима, чтобы сохранить качество воды не только на этапе добычи на водозаборах, но и на этапе подведения в дома. Для этого специалисты компании проводят промывку для устранения осадка на внутренней части сетей.

Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, работы по промывке ведутся в плановом порядке проводятся в соответствии с утвержденным графиком, а также в случае необходимости. В течение года они проходят поэтапно.

«Эта работа носит скорее профилактический характер и не заметна для горожан - промывка сетей не предусматривает ограничение водоснабжения у потребителей. В среднем по нормативу на промывку сетей тратится 15% добываемой воды», - отметил Станислав Купчинский.

Кроме того, «РВК-Сахалин» напоминает, что кроме промывки магистральных труб важно провести аналогичную работу и управляющим компаниям – в их ведении находятся общедомовые сети. А жителям - по окончании работ промыть фильтры, имеющиеся в квартирах.

Напомним, за качеством добываемой воды в Южно-Сахалинске круглосуточно без перерывов следят сотрудники лаборатории «РВК-Сахалин». В среднем в месяц отбирается и исследуется около 300 проб.