С начала года "РВК-Сахалин" промыл более 100 км сетей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года в Южно-Сахалинске специалисты водоканала промыли около 70 км сетей водоснабжения и около 40 км сетей водоотведения. Сотрудники производства для этих целей используют пожарные гидранты и стендеры: с помощью шланга вода перенаправляется из водопроводного колодца в канализационный или дренажные каналы для слива, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Промывка сетей – одно из плановых мероприятий водоканала. Она необходима, чтобы сохранить качество воды не только на этапе добычи на водозаборах, но и на этапе подведения в дома. Для этого специалисты компании проводят промывку для устранения осадка на внутренней части сетей.
Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, работы по промывке ведутся в плановом порядке проводятся в соответствии с утвержденным графиком, а также в случае необходимости. В течение года они проходят поэтапно.
«Эта работа носит скорее профилактический характер и не заметна для горожан - промывка сетей не предусматривает ограничение водоснабжения у потребителей. В среднем по нормативу на промывку сетей тратится 15% добываемой воды», - отметил Станислав Купчинский.
Кроме того, «РВК-Сахалин» напоминает, что кроме промывки магистральных труб важно провести аналогичную работу и управляющим компаниям – в их ведении находятся общедомовые сети. А жителям - по окончании работ промыть фильтры, имеющиеся в квартирах.
Напомним, за качеством добываемой воды в Южно-Сахалинске круглосуточно без перерывов следят сотрудники лаборатории «РВК-Сахалин». В среднем в месяц отбирается и исследуется около 300 проб.
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