Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 22 по 26 декабря в северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.