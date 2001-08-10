В Восточном военном округе свыше 1100 новобранцев приняли военную присягу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К военной присяге были приведены свыше 1100 новобранцев соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и острове Сахалин. Они были призваны в ряды Вооруженных сил в рамках осеннего призыва 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Торжественные мероприятия с молодым пополнением в войсках ВВО начинались с выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. После чего военнослужащие принимали обязательство достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Затем новобранцев поздравили командиры воинских частей и соединений.

Стоить отметить, что новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.