В Сахалинской области все малые села обеспечили качественной связью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион одним из первых завершил реализацию федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект направлен на обеспечение услугами связи населенных пунктов, с численностью жителей от 100 до 500 человек. Село Восход Тымовского района стал последним таким населенным пунктом, где провайдер построил и запустил в эксплуатацию базовую станцию. Теперь жителям доступна мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE), рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.

Сахалинская область стала третьим регионом в стране после Московской и Мурманской областей, где успешно выполнили программу по устранению цифрового неравенства. Реализация проекта велась с апреля 2021 года.

– Наконец-то, у нас появились хорошая связь и интернет. Можно звонить сестре по видео, заходить на Госуслуги, смотреть фильмы и сериалы в онлайне. Сейчас интернет – просто жизненная необходимость. Существенно экономит время и нервы, – поделилась жительница села Восход Татьяна Ермолина.

Помимо федерального проекта УЦН 2.0, Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с региональным правительством реализовал дополнительные проекты по обеспечению жителей услугами мобильной связи. Благодаря областному финансированию за последние годы было дополнительно установлено 16 базовых станций в разных населенных пунктах на островах. В 2023 году должны ввести базовые станции еще в 3 населенных пунктах области.

– Устранение цифрового неравенства и другие проекты, направленные на развитие инфраструктуры связи, позволяют обеспечить равный доступ к современным технологиям для жителей всей страны, – сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. – Там, где появляется качественная связь, становятся доступными онлайн-образование, получение госуслуг в электронном виде, общение с родными, онлайн-покупки и многие другие цифровые сервисы, что крайне важно для жителей удаленных и малых поселений. Также совместно с операторами связи мы реализуем региональный проект по установке базовых станций в малонаселенных пунктах. Наша цель в том, чтобы как можно больше жителей Сахалина могли пользоваться цифровыми сервисами.

Жители сами определяли населенные пункты, в которых появилась мобильная связь и интернет в рамках проекта УЦН 2.0. Появление базовых станций стало результатом голосования жителей области на едином портале Госуслуг. По результатам голосования, региональное министерство цифрового развития составило план-график строительства и подключения станций.

– В рамках проекта УЦН 2.0 и региональных проектов с правительством области проделана большая работа по созданию инфраструктуры связи. Ко всем селам численностью от 100 человек подведены оптоволоконные линии связи, установлены современные базовые станции. Теперь люди обеспечены надежной мобильной связью, – добавил директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.

Следующая совместная задача сахалинского правительства и «Ростелекома» – подведение оптоволоконных линий связи ко всем сельским населенным пунктам, численностью от 50 человек.